Reuters • 11/08/2020 à 11:14









Booker et Phoenix toujours en course pour les play-in par Adonis Vesin (iDalgo) Phoenix est encore et toujours invaincu dans la bulle (6/6). Les Suns de Devin Booker (35 points) se replacent à une victoire de Portland et de Memphis après leur succès 128-101 contre OKC, privé de la plupart de ses cadres. Toutefois, Phoenix n'a pas son avenir en main et doit attendre un faux pas de Portland et/ou de Memphis pour espérer disputer les play-in. Les Los Angeles Lakers ont renoué avec la gagne : 124-121 contre les Denver Nuggets. Lebron James a emmené son équipe (29 points, 12 passes), bien secondé par Anthony Davies (27 points), mais c'est Kyle Kuzma qui a offert la victoire sur un tir à trois-points au buzzer. Les Nuggets ont beaucoup fait tourner, avec 21 minutes pour Bol Bol (8 points, 5 rebonds) et 27 pour P.J. Dozier (18 points). Denver a raté l'opportunité de rejoindre les Clippers à la deuxième place de la conférence Ouest. Miami a bien fêté de les retours de Jimmy Butler (19 points, 11 rebonds, 4 interceptions) et de Goran Dragic (11 points, 9 passes) en se jouant des Indiana Pacers de Victor Oladipo (meilleur marquer des Pacers avec 14 points) pour s'imposer 114-92. Certaines équipes font déjà bien tourner avant les play-offs. L'équipe « B » des Dallas Mavericks, sans Luka Doncic et Kristaps Porzingis, a battu celle des Utah Jazz 122-114 avec un Rudy Gobert limité à seize petites minutes en première mi-temps (9 points, 5 rebonds). Toronto a battu Milwaukee 114 à 106 mais Giannis Antetokounmpo était absent pour une rage aux dents et VanVleet, Ibaka et Lowry étaient au repos. Deux joueurs de Toronto ont su en profiter pour inscrire leur record de points en carrière : Chris Boucher (25 points, 11 rebonds) et le rookie Matt Thomas (22 points).

