Bonus-malus, lin et chanvre, robotisation, obligations de commande : Jean-Luc Mélenchon vise une part de 10% de vêtements neufs fabriqués en France

Seuls 3 % des vêtements achetés en France sont fabriqués en France.

Jean-Luc Mélenchon à La Souterraine, le 11 novembre 2026. ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

Jean-Luc Mélenchon dévoile vendredi 13 novembre son "plan d'investissement productif" pour le textile, qui vise 10 % de vêtements neufs fabriqués en France d'ici 2032 grâce à une batterie de mesures allant de la robotisation, au développement des filières du lin et du chanvre ou encore un système de bonus-malus sur les vêtements polluants.

Alors que seuls 3 % des vêtements achetés en France sont fabriqués en France aujourd'hui , le candidat de La France insoumise à la présidentielle, qui visite dans la journée le salon du Made in France, veut "recréer une véritable filière d'habillement grand public", allant "de la culture à la confection, en passant par la transformation".

L'objectif est de porter la part des vêtements vendus fabriqués en France à 10 % d'ici 2032, soit 80.000 tonnes supplémentaires par an, en mobilisant "3,45 milliards d'euros sur le quinquennat", selon ce plan d'investissement consulté par l' AFP .

Cette relocalisation s'appuiera sur le développement massif de cultures locales écologiques, et notamment "une montée en puissance" du lin et du chanvre, dont les surfaces de culture augmenteront de 40.000 hectares chacun, pour atteindre 240.000 ha pour le lin, et 65.000 ha pour le chanvre. Le plan prévoit aussi de relocaliser les étapes industrielles de transformation, de filature et de tissage.

Obligations de commande pour les entreprises

Pour abaisser les coûts pour le grand public, il mise d'abord sur une "approche de volume" et la robotisation, en soutenant "l'émergence d'un secteur de production écologique de masse" par un fonds public dédié. Il compte aussi utiliser la commande publique, estimée à "722 millions d'euros par an" , pour garantir des débouchés à l'ensemble de la filière.

Pour protéger cette production nationale du dumping, LFI propose d'instaurer des "obligations pour la commande privée d'habillement des entreprises" , de mettre en place un "système de bonus-malus" pour taxer les vêtements importés les plus polluants, d'interdire les substances chimiques dangereuses et de créer une "plateforme nationale du vêtement français".

Le plan ambitionne également que "25 % de vêtements mis en marché en France" proviennent du "réemploi ou de l'économie circulaire", avec une "gestion publique" de cette filière, et prévoit d'atteindre "70.000 tonnes de textile réemployé en France en 2032" et 200.000 tonnes recyclées (contre 60.000 aujourd'hui).

Le plan prévoit enfin un soutien de "10 millions d'euros supplémentaires par an" pour les textiles techniques, ainsi qu'un "grand plan national de formation" avec France Travail afin de créer "au moins 55.000 emplois directs".