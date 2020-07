Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bonne opération pour Belenenses dans la course au maintien Reuters • 20/07/2020 à 00:13









Bonne opération pour Belenenses dans la course au maintien par Léo De Garrigues (iDalgo) En s'imposant à domicile face à Gil Vicente (1-0), Belenenses a fait un grand pas faire son maintien en Liga NOS. Le club lisboète s'en est remis à Marco Matias, auteur de son premier but de la saison pour s'imposer en fin de match. Avec ces trois points, Belenenses, 14e du championnat prend 5 points d'avance sur Portimonense, Tondela et Setubal, à qui il reste deux matchs à jouer. Gil Vicente est 9e. Dans l'autre match du jour, Guimaraes, qui restait sur deux défaites consécutives, a pris la mesure du Maritimo (1-0) grâce au 7e but de la saison de Marcus Edwards. Les Conquistadores sont 7es du classement.

