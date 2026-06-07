Bonne nouvelle pour Vladimir Petković
L’avenir est assuré. La Fédération algérienne de football a annoncé la prolongation de Vladimir Petković jusqu’en 2028 , avant même le début de la Coupe du monde et l’entrée en lice des Fennecs face à l’Argentine le 17 juin prochain.
🎥 مراسم توقيع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على عقده الجديد مع المنتخب الوطني إلى غاية 31 جويلية 2028#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 pic.twitter.com/fcATjk1jH9…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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