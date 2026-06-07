 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bonne nouvelle pour Vladimir Petković
information fournie par So Foot 07/06/2026 à 16:23

Bonne nouvelle pour Vladimir Petković

Bonne nouvelle pour Vladimir Petković

L’avenir est assuré. La Fédération algérienne de football a annoncé la prolongation de Vladimir Petković jusqu’en 2028 , avant même le début de la Coupe du monde et l’entrée en lice des Fennecs face à l’Argentine le 17 juin prochain.

🎥 مراسم توقيع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على عقده الجديد مع المنتخب الوطني إلى غاية 31 جويلية 2028#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 pic.twitter.com/fcATjk1jH9…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Norvège accroche le Maroc
    La Norvège accroche le Maroc
    information fournie par So Foot 07.06.2026 23:04 

    Maroc 1-1 Norvège Buts : Díaz (5 e ) pour le Maroc // Ødegaard (75 e ) pour la Norvège Il fallait donc attendre la sortie de Haaland pour voir la Norvège se mettre à jouer au foot !… AL pour SOFOOT.com

  • L'Italie bat la Belgique aux tirs au but et remporte l'Euro U17
    L'Italie bat la Belgique aux tirs au but et remporte l'Euro U17
    information fournie par So Foot 07.06.2026 21:17 

    Qui a dit que l’Italie ne gagnait plus ? La Nazionale n’ira pas au Mondial, mais elle pourra au moins se consoler avec ses bambins. Pour la deuxième fois en trois ans, sa sélection U17 a remporté l’Euro . Ce dimanche soir, c’est au bout du suspense que les jeunes ... Lire la suite

  • Open de France
    Tennis-Zverev vient à bout de Cobolli et remporte Roland-Garros, son premier titre du Grand Chelem
    information fournie par Reuters 07.06.2026 21:04 

    par Vincent Daheron Alexander Zverev a mis fin dimanche à sa longue ‌quête d'un premier titre en Grand Chelem en triomphant à Roland-Garros après une victoire en cinq sets et 4h16 de jeu contre l'Italien Flavio Cobolli en ​finale (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1). ... Lire la suite

  • Inquiétude au Danemark, Christian Eriksen fait un malaise en plein match
    Inquiétude au Danemark, Christian Eriksen fait un malaise en plein match
    information fournie par So Foot 07.06.2026 20:42 

    Le Danemark retient son souffle. Alors que l’Ukraine défiait le Danemark à l’occasion d’un match amical ce dimanche, la rencontre a dû être stoppée prématurément en raison d’un malaise de Christian Eriksen. Cela s’est produit en seconde période, à la 65 e minute. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank