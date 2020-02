Bonne nouvelle, le PSG va mal !

Oui, le PSG a perdu. Oui, le PSG a mal joué. Oui, Dortmund est un adversaire redoutable, probablement trois crans au-dessus des Parisiens sur ce match aller. Mais plonger dans le négativisme possède l'inconvénient de masquer la seule réjouissance de ce premier round : Paris est désormais le chasseur, et voilà qui change.

Neymar : " Ce n'était pas mon choix de ne pas jouer les derniers matchs "

Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord

Il faut savoir quelque chose avant de parler à Neymar : s'il y a une chose qu'il tient moins longtemps que le ballon, c'est le regard de ses interlocuteurs. Surtout lorsqu'il vient de perdre un match. Il faut le voir à l'oeuvre pour comprendre le degré de déformation professionnelle quand, l'oeil habitué à scruter ailleurs sur le terrain, il fait désormais de même lorsqu'il s'exprime. Les yeux s'évadent à droite, reviennent au centre, puis furètent rapidement à gauche avant de s'ancrer de nouveau dans les mirettes des caméras. Ce regard, précisément, a deux inconvénients, et ce depuis que Neymar montre sa bouille à la TV : ça n'est pas télégénique, et il fait dire aux autres que vous vous en cognez. Regardez comme il s'en fiche, il regarde ailleurs !En poussant le raisonnement au défilé de joueurs aperçu en zone mixte du Signal Iduna Park - soit une bande tapissée en plein parking du stade, bien moins ouatée que le zigzag du Parc des Princes -, voilà ce qu'un sourd aurait aperçu : des regards baissés, des yeux mi-clos, des tapotages consolateurs de Jean-Claude Blanc sur les fesses de chaque joueur montant dans le bus parisien, des capuches sur les têtes (Verratti, Gueye), parfois les casques qui vont avec (Di María, Icardi), et quelques paroles de tauliers (Verratti encore, Silva toujours, et Neymar pour râler). En lui ajoutant l'ouïe, le sourd qui ne le serait plus s'apercevrait que les joueurs répondent à la presse comme s'ils berçaient un bébé, dans un filet de voix plus tard amplifié par les micros, et qui oblige, comble de l'absurde, à découvrir sur Internet la bande-son d'une scène qui s'est déroulée un mètre devant soi. Bref, à s'en tenir à l'image, ce mardi soir, les Parisiens n'en menaient pas large. Maintenant, vient l'heure d'écouter ce qui se dit.Tuchel, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com