Bonne fortune ou malheur? Vendredi 13, un jour à pile ou face

Une personne touchant un panneau publicitaire évoquant un jeu de hasard, le 12 janvier 2012 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Jour de chance pour certains, de malchance pour d'autres, les superstitions autour du vendredi 13 prospèrent en France sur fond de croyances et de phobies.

Selon une étude menée par La Française des Jeux (FdJ) en 2022 auprès de 2.000 personnes, le vendredi 13 est synonyme de chance pour un Français sur cinq.

Pour une poignées de superstitieux, l'angoisse monte à l'approche dudit jour, victimes de "paraskevidékatriaphobie", terme difficilement prononçable qui provient des mots grecs "paraskevi" (vendredi) "dekateria" (treize) et "phobos" (phobie).

"Le vendredi est un jour de malheur dans les pays à tradition chrétienne, puisque c'est le jour de la mort du Christ", explique à l'AFP l'anthropologue Dominique Desjeux, professeur émérite à l'Université Paris-V.

"D'autre part, la veille, lors de la Cène, il était accompagné de ses Douze Apôtres et de là est née l'idée d'un mauvais présage annoncé par la présence de treize commensaux", ajoute-t-il.

Nombre d'événements se sont passés un vendredi 13, marquant plus l'imaginaire collectif que ceux qui se sont produits un vendredi 14.

Ainsi, le vendredi 13 octobre 1307, Philippe le Bel fait arrêter et torturer les Templiers, un épisode qui anéantira l'ordre.

Plus récemment, il y a eu le naufrage du Costa Concordia le 13 janvier 2012 et les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

- 13 millions d'euros -

La numérologue Evelyne Lehnoff observe "une hausse des consultations" à cette date, ses clients étant "plus ouverts aux annonces" du tarot, bien que, selon elle, ce jour reste en numérologie "neutre".

"En numérologie, le 13 est équivalent à 4 (1+3, NDLR) et n'est ni positif, ni négatif, mais symbole de transformation et de situation nouvelles", explique-elle.

"Je considère ce jour comme propice aux mannes d'argent", ajoute-t-elle.

En France, à la faveur d'une intense campagne de la Loterie nationale démarrée dans les années 1930 en faveur des Invalides de guerre, le mauvais sort du vendredi 13 s'est changé en jour de chance.

"On voit ça dans toutes les sociétés, c'est un mécanisme ancien, celui de la transmutation du néfaste en faste grâce à des rites d'inversion", explique Dominique Desjeux, spécialiste des croyances et rites.

La FdJ propose depuis les années 2000 un Super Loto exceptionnel chaque vendredi 13, avec une cagnotte de 13 millions d'euros. Et elle a indiqué à l'AFP observer "deux à trois fois plus de prises de jeu pour un vendredi 13 que pour un tirage Loto classique".

- "Ni mariage, ni voyage" -

En Finlande, les autorités profitent de ce jour redouté du calendrier pour organiser chaque année une campagne nationale contre les accidents de la route (Tapaturmapäivä-kampanjaa). Elle aura lieu ce vendredi pour 2024.

Aux Etats-Unis, il est traditionnellement celui des tatoueurs, une tradition qui remonterait aux marins superstitieux, et s'accompagne de promotions.

Mais certains pays échappent à cette superstition ou marquent dans leur folklore une toute autre date pour purger angoisses, croyances et jeux de hasard.

En Italie, la superstition néfaste frappe le vendredi 17, XVII (en chiffres romains, NDLR) étant l'anagramme de VIXI, le mot latin pour "j'ai vécu".

En Espagne et en Amérique Latine, le vendredi 13 est en réalité le mardi 13. Le dicton populaire rappelle que, ce jour-là, "ni voyage, ni mariage".

En Asie de l'Est, ce sont les 4 du mois qui sont associés au mauvais augure, une superstition très commune, plus particulièrement en Chine, à Taïwan, au Japon et en Corée.

En 2024, il n'y aura que deux vendredi 13, en septembre et en décembre. 2025 comptera un seul vendredi 13, en juin, quand 2026 en comptera trois.