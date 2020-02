Bon, et si on parlait du vieux Jorge Molina ?

Plus vieux que son propre club, Jorge Molina (37 ans) est toujours le phare référence d'un Getafe troisième de Liga et qui se déplace samedi au Camp Nou. Au point de parler de lui pour l'Euro 2020.

FC BarceloneGetafe le 15/02/2020 à 16:00 La Liga Santander Diffusion sur

Santé, argent, amour : sur l'horoscope, tout va bien. Et autour de lui, encore plus. Samedi dernier, au sortir d'un succès autoritaire face à Valence (3-0) au Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, Jorge Molina, 37 ans et auteur d'un doublé ce jour-là, a même définitivement vu son entraîneur, José Bordalás, l'anoblir : "" Au moins aussi impressionnant que la performance globale d'un Getafe qui se déplace samedi au Camp Nou avec l'étiquette de troisième de Liga sur le dos et une série de quatre succès consécutifs dans les poches. "", selon Bordalás, et il faut dire que le coach destape juste : longtemps enfermée sous le statut d'équipe ultra-solide portée par un duo offensif complémentaire et clinique, sa Lire la suite de l'article sur SoFoot.com