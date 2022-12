Bon, en fait, merci Éder !

Alors qu'ils vont disputer leur seconde finale de Coupe du monde consécutive, les Bleus font preuve d'un état d'esprit de champions. Celui-ci a commencé à germer il y a six ans, après un but à la 109e minute en finale de l'Euro, inscrit par un dénommé Eder.

L'élément fondateur

Le 10 juillet 2016, aux alentours de 23h20, Éder, d'une frappe lointaine, éteignait le Stade de France et embrasait le Portugal . Quelques minutes plus tard, des litres de larmes se sont mis à couler sur les joues des Français, qu'ils soient joueurs, ou supporters. De retour en finale d'une grande compétition, dix ans après 2006, qui plus est à la maison, les Bleus n'ont pas su bonifier leur demi-finale face à l'Allemagne, trois jours plus tôt à Marseille. La faute à une tentative presque désespérée de l'attaquant portugais, à un marquage pas franchement irréprochable, mais aussi à une certaine suffisance avant de défier Cristiano Ronaldo et ses hommes (et au poteau de Gignac, aussi).Le 14 décembre 2022, soit très exactement 6 ans, 5 mois et 4 jours après, les Bleus se qualifient pour leur seconde finale de Coupe du monde consécutive, après leur victoire face au Maroc (2-0) . Les joueurs de Didier Deschamps peuvent évidemment se féliciter pour ce formidable accomplissement, mais avec le recul, les Tricolores peuvent également remercier Éder.Ce but inscrit au Stade de France, en pleine prolongation, a en effet forgé un mental en acier trempé à tout ce groupe, qui, malgré les rotations, garde depuis 2016 le même état d'esprit. Didier Deschamps est bien sûr le premier garant de cette mentalité, mais les quelques joueurs présents cette nuit de juillet, comme Hugo Lloris, Antoine Griezmann ou Olivier Giroud, sont aussi les témoins de cette soirée maudite. Il y a quatre ans, du coup de sifflet final de la demie face à la Belgique jusqu'au coup d'envoi du match le plus important de leur carrière, les Bleus n'avaient que le traumatisme de 2016 à la bouche., témoignait Giroud., lançait Lloris., soufflait Paul Pogba.