Bon, c'est quoi cette histoire de jauge de supporters ?

5000. Le chiffre magique ou maudit. Si le foot a repris, les stades demeurent donc clairsemés en raison de la pandémie de Covid-19 et des décisions gouvernementales adoptées afin d'en contenir la reprise, surtout dans des zones rouges aussi anodines que Paris ou Marseille. Ce seuil semble, forcément, arbitraire, voire inadapté selon les installations concernées. Il n'est pourtant pas près d'être abandonné, et pour l'instant en cours jusqu'au 30 octobre, hormis les dérogations (dont pour le moment aucune pour la L1). Il faudra s'habituer à ce numerus clausus.

La jauge de 5000 supporters, " illogique " pour Caïazzo

Indemnités au nombre de supporters absents ?

Mardi 1septembre, le Red Star reçoit Le Mans. La question de la jauge du nombre de spectateurs se pose moyennement en National, et Bauer accueille finalement toujours autant de fans de l'Étoile rouge. Personne n'est resté dehors et le signe le plus tangible de la période actuelle concerne le port généralisé du masque, une sensation d'évoluer dans un film d'anticipation de seconde partie de soirée. La distanciation sociale prend surtout ici une tout autre signification au cœur de cette petite enceinte à l'anglaise ou seul un des " côtés " est ouvert (sauf en face, un petit parcage pour les visiteurs). Les chants du kop et la queue à la mi-temps pour sa merguez-frites ou sa boisson procurent presque un sentiment rassurant de réconfort, de retour à la normale.On pourrait presque croire que le ballon rond reprend doucement sa vie d'avant. Sauf qu'au-dessus, en Ligue 2 et surtout en Ligue 1, les pontes du foot tricolore ont sorti la calculette. Et ils n'arrivent pas vraiment à digérer pareille guillotine pour leurs finances. Parce qu'il s'agit bien de cela, au moment où tous les secteurs de l'économie ont les yeux braqué vers l'État pour connaître ses recettes miracles afin d'assurer la relance, et surtout de maintenir, de garantir les chiffres d'affaires. Il existe peut-être également une facette sportive. Les matchs gagnés et les nuls à l'extérieur seraient en hausse, même si cela reste à confirmer sur une saison.Cependant, hier, lors du conseil d'administration de la LFP, le directeur général exécutif Didier Quillot a abandonné toute fausse pudeur, évoquant