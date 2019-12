Bolsonaro et le « Futebol », jeux dangereux

Depuis son élection, le président brésilien cherche à associer son image à celle du football. Quitte à abandonner Palmeiras, son club « de coeur », pour Flamengo, nouveau club phare. Une trahison pour nombre de fans.

A sa naissance, le 21 mars 1955, la voie des cages était toute tracée pour le petit Bolsonaro. Né à Glicério (São Paulo), issu d'une famille originaire de Vénétie, il supporterait sans ciller les Palmeiras, ex « Palestra Italia » et le club de football chéri des « Ritals » de la région. Pour baptiser leur enfant, ses parents optèrent d'ailleurs pour un prénom symbolique « Jair », en hommage à Jair Rosa Pinto, élégant moustachu et l'un plus fameux attaquants de l'histoire du ballon rond brésilien, évoluant alors dans la dite équipe.

Depuis, six décennies ont passé. Jair est devenu président. Mais il n'a pas lâché le football. Et inversement. Au contraire. Au pouvoir, le président d'extrême droite se considère comme « l'entraîneur » d'un gouvernement de « joueurs ». Sa première « saison » au pouvoir (soit l'an un an de sa présidence) s'achèvera, à quelques jours près, en même temps que le championnat national Brasileirão, dont la dernière journée a lieu samedi 8 décembre.

Les crampons dans le gazon, Bolsonaro est chez lui, populaire, tant chez les dirigeants que chez les joueurs. Le président aime à pavaner dans les stades du pays, testant sa popularité à l'ombre des gradins.

A peine élu, en décembre 2018, le président élu s'était pressé dans l'arène de « son » Palmeiras, pour fêter sur la pelouse la victoire de l'équipe au Brasileirão, soulevant le trophée des deux mains au milieu des joueurs hilares et sous les Vivas des tribunes.

