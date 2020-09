Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bologne domine Parme Reuters • 28/09/2020 à 23:31









par Matthieu Cointe (iDalgo) Une semaine après sa défaite face à l'AC Milan pour son premier match de la saison, Bologne s'est repris face à Parme. Lundi soir, les "Rossoblù" ont écrasé leur adversaire à domicile pour le compte de la 2ème journée de Serie A (4-1). Roberto Soriano s'est offert un doublé en première période, avant d'offrir une passe décisive au jeune Andreas Skov Olsen. Hernani a tenté de sonner la révolte des Parmesans après l'heure de jeu, mais les espoirs des visiteurs se sont effondrés avec l'expulsion de Simone Iacoponi quelques minutes plus tard. En toute fin de rencontre, le vétéran Rodrigo Palacio est venu ajouter son nom à la feuille de match. Bologne remporte ses premiers points dans le championnat alors que Parme, lanterne rouge, n'a toujours pas ouvert son compteur.

