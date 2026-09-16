Bologne chance de coach

Un point sur douze, ça se paye cash. À peine quatre journées après le lancement de la saison de Serie A, Bologne change de coach. Les Rossoblù ont en effet annoncé la fin de leur collaboration avec leur entraîneur, Domenico Tedesco. Le Belge est déjà le deuxième entraîneur de la saison viré en Serie A après Fabio Grosso à Florence.

Un deuxième licenciement en 2026

Arrivée en d’Émilie-Romagne début juin, après avoir été remercié par Fenerbahçe en avril, l’ancien sélectionneur de la Belgique boucle une année 2026 décidément compliquée . Il a été en tout cas été aperçu à la sortie du centre d’entraînement, se disant « désolé » par la situation.…

JF pour SOFOOT.com