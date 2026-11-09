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Bollaert très mécontent lors de Lens-OM
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 10:07

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Bollaert très mécontent lors de Lens-OM

Bollaert très mécontent lors de Lens-OM

Ca baLens pas mal. Après sa troisième défaite en dix jours contre l’OM, Lens s’est visiblement enfoncé dans la crise avant la trêve. À Bollaert, la soirée a été placée sous le signe du mécontentement, quatre jours après le pire revers de l’histoire du Racing, contre Côme (1-9). La soirée a démarre en Marek, tribune des principaux groupes de supporters lensois : « Le derby pour la honte, Côme pour l’humiliation. » Ensuite, des sifflets ont émaillé la sortie des joueurs, lors de l’échauffement d’avant match.

« Des excuses plutôt qu’une interview de merde »

Comme l’a montré le diffuseur, les ultras sont d’abord restés muets et peu motivés à l’idée de suivre la rencontre en début de match . Avec des banderoles : « Vous êtes la honte de 120 ans d’histoire » a par exemple cinglé la Marek , laissant la bâche pendant le début de la rencontre. « Pas de pacotille, cœur ouvert, Sang et or qui brillent », pouvait-on lire en tribune Delacourt, alors qu’un « 0-7 but pour Côme » ne soit visible en tribune Trannin. Tout comme une critique ouverte de Jean-Louis Leca : « Leca, on attendait des excuses plutôt qu’une interview de merde. » Le directeur sportif Sang et Or s’était exprimé dans L’Équipe le lendemain de la déroute. Après la rencontre, Yannick Cahuzac a admis un constat, rapporté également par L’Équipe : « on est malades. »

UL pour SOFOOT.com

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