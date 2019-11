Bolivie : vague de démissions après celle d'Evo Morales, le pouvoir vacant

Après la démission du président Evo Morales, dimanche, lâché par la police et la justice après trois semaines de protestations contre sa réélection, la Bolivie n'est plus dirigée. Cette démission a été suivie de celles du vice-président, de la présidente du Sénat, et du président de la Chambre des députés, qui auraient dû assurer l'intérim. Vers 22h30, heure locale (2h30 du matin en France, ce lundi), Evo Morales a annoncé qu'un mandat d'arrêt « illégal » avait été émis contre lui. Une information démentie par le commandant de la police, Vladimir Yuri Calderon, mais confirmée par l'un de ses principaux opposants, Fernando Camacho, qui affirme qu'il se cache avec quelques fidèles soldats, et un avion, dans le Chapare. Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho.-- Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019 Confirmado!! orden de aprehensión para Evo Morales!! La policia y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar que se escondió.Los Militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el chapare, van por el!¡JUSTICIA!#NadieSeRinde #Bolivia-- Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) November 11, 2019 Le commandant de la police a cependant affirmé que les magistrats du Tribunal suprême électoral (TSE) étaient visés. C'est cette instance que Morales avait tenté de renouveler samedi, espérant calmer la grogne et se maintenir au pouvoir. La police a arrêté la présidente du TSE, Maria Eugenia Choque, et le vice-président, Antonio Costas, sur ordre du parquet qui enquête sur des irrégularités commises dans le scrutin d'octobre. Tous deux, emmenés par des hommes encagoulés ou masqués, ont été présentés aux médias au pied d'une ...