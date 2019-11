Bolivie : quatre choses à savoir sur Evo Morales, président démissionnaire après treize ans au pouvoir

Avec son épaisse chevelure brune et son visage tanné, Evo Morales était devenu l'incarnation de la Bolivie depuis qu'il en avait pris la tête en 2006.

Dans toutes les échoppes de souvenirs de La Paz, son visage impassible s'étalait sur les mugs, cartes postales, t-shirts ou paquets de feuilles de coca... Avec son épaisse chevelure brune et son visage tanné, Evo Morales était devenu l'incarnation de la Bolivie depuis qu'il en avait pris la tête, voilà treize ans.

Sa démission, annoncée dimanche 10 novembre suite à un mouvement de protestation inédit contestant sa réélection pour un quatrième mandat, met un terme à une longue et atypique carrière politique, qui a marqué l'histoire contemporaine du continent sud-américain. Pourquoi ? Voilà quatre éléments pour comprendre le « phénomène Morales ».

L'incarnation du renouveau amérindien

Né le 26 octobre 1959 dans un village miséreux de la région occidentale d'Oruro, dans l'Altiplano bolivien, Evo Morales quitte jeune l'école pour aider sa famille de paysans amérindiens. Dans Cocalero, sorti en 2009, le cinéaste argentin Alejandro Landes revient sur cette enfance difficile, passée à cumuler les petits boulots - de berger de lama à maçon ou encore trompettiste dans un orchestre et boulanger. Le jeune Evo ne parle que la langue aymara, et voit son père poussé à l'exil saisonnier en Argentine pour tenter de faire vivre la famille.

Tout au long de sa carrière, Evo Morales n'a pas hésité à évoquer ce parcours personnel pour justifier son programme social. Lors de l'inauguration d'un hôpital dans le Cochabamba, en 2014, Evo Morales rappelle ainsi l'enjeu de l'accès aux soins pour les populations indigènes, rappelant avoir lui-même perdu quatre de ses six frères avant l'âge de deux ans à cause de l'absence de médicaments. A l'époque, expliquait-il, sa famille devait se contenter des quelques plantes médicinales - la lampaya et la wira-wira -, mais aussi sa propre urine. « Il me coûte de dire la vérité », affirmait-il alors.

