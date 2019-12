Bolivie : quand la crise politique menace de faire disparaître un club

Un vent de révolte souffle sur le continent sud-américain et la Bolivie n'y échappe pas. Dans un contexte tendu, le président Evo Morales et son gouvernement ont été contraints de démissionner et de fuir dans d'autres pays d'Amérique latine. Si on sait que Morales s'est exilé au Mexique, certains se sont volatilisés sans donner de nouvelles, à l'image de Carlos Romero, le ministre du Gouvernement. L'ennui, c'est que ce même Romero pilotait à lui seul les Sport Boys Warnes, club professionnel de première division bolivienne.

En pleine crise politique, la Bolivie annule deux matchs internationaux

L'histoire des Sport Boys Warnes pourrait s'avérer banale au sein du monde du football professionnel bolivien : une équipe locale qui doit plusieurs mois de salaires à son effectif et qui a perdu trois points pour ne pas avoir rémunéré dans les temps l'un de ses anciens joueurs... rien de bien croustillant sous le soleil amazonien. Or, cette fois-ci, en guise de péripétie, la crise politique traversée par le pays andin a provoqué des blocages dans tout le pays. De fait, le championnat a dû s'arrêter brutalement, et les clubs ont été contraints de trouver des alternatives pour s'entraîner. "", témoigne l'Argentin Luciano Ursino, meneur de jeu et capitaine des Sport Boys, englués dans le ventre mou de la Primera División.Alors que le pays se trouvait déjà dans une situation critique, la révélation de fraude électorale lors de la quatrième élection consécutive du président sortant Evo Morales est venue embraser le tout. Ces "" ont amené certains contestataires à prendre à partie les proches du président et des membres du gouvernement. En tant que ministre et grand ami du chef d'État bolivien, Carlos Romero, président des Sport Boys Warnes, a dû se résigner à fuir dans la précipitation. Alors, depuis le 12 novembre, le club champion de Bolivie 2015 est au bord du chaos, orphelin et sans nouvelle de son unique gestionnaire... Le destin frise le tragique pour un club qui, à sa belle époque, s'était offert une notoriété internationale en annonçant le recrutement d'Evo Morales, le président bolivien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com