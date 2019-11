Bolivie : les pénuries au c?ur de la guerre pour La Paz

Cela fait deux semaines que la file s'allonge, tous les matins, le long de l'église San Miguel. Melvis San Jines, 18 ans, tient sa petite s?ur par la main. Elles attendent, comme les autres, le camion qui vend du poulet, grâce à un pont aérien organisé par les commerçants de Santa Cruz. C'est le seul moyen : la ville d'El Alto bloque les accès à La Paz, siège du gouvernement, et exige la démission de la présidente par intérim Jeanine Añez. « Cela fait deux semaines qu'il n'y a pas de poulet et s'il y en a, il est très cher, jusqu'à 100 bolivianos au lieu de 35. La viande, c'est pareil, les ?ufs aussi ont augmenté. Avant, c'était 30 la boîte, maintenant c'est 60. Parfois, ils en vendent ici, mais hier à midi, il n'y en avait plus. » Melvis San Jines n'a pas grand-chose d'autre à faire : il n'y a pas cours à l'université, parce qu'il n'y a pas d'essence et que personne ne peut y aller. « Évidemment, on ne s'était pas préparés à cette crise », soupire-t-elle. Comme tout le monde, elle tape « Pollo Sofia » sur Facebook et se renseigne sur WhatsApp pour connaître les points de vente. La queue fait tout le tour de l'église.Ici, dans la zone sud de La Paz, la plus aisée, on a manifesté dès le 20 octobre, lorsque le comptage rapide des votes de l'élection présidentielle s'est mystérieusement arrêté. Quand il a repris et donné Evo Morales gagnant au premier tour, les habitants ont manifesté pour « défendre leur...