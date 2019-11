Bolivie : le président Evo Morales convoque de nouvelles élections

Le président Evo Morales a annoncé ce dimanche qu'il convoquerait de nouvelles élections en Bolivie, où la contestation du scrutin du 20 octobre n'a cessé de prendre de l'ampleur.« J'ai décidé de renouveler l'ensemble des membres du Tribunal électoral suprême », a-t-il déclaré lors d'une intervention télévisée, annonçant qu'il « convoquerait de nouvelles élections qui permettront, en votant, au peuple bolivien d'élire démocratiquement de nouvelles autorités ».L'OEA demandait l'annulation du premier tourPeu auparavant, l'Organisation des Etats américains (OEA) avait demandé l'annulation de la présidentielle du 20 octobre, entachée de fraudes selon elle, et demandé la convocation d'un nouveau scrutin. « Le processus électoral doit redémarrer de nouveau, avec un premier tour organisé dès que sont mises en place les conditions donnant des garanties de son déroulement, au premier rang desquelles la composition d'un nouvel organe électoral », plaidait l'OAE dans un communiqué.De vastes manifestations avaient débuté le soir du premier tour, à La Paz, lorsque le Tribunal électoral suprême avait interrompu la publication des projections. Le chef de l'Etat sortant avait été proclamé vainqueur avec un peu plus de 10 % d'avance sur son adversaire Carlos Mesa, mais son administration avait accepté, sous la pression de la rue, que l'OEA enquête sur sa réélection.Mutineries dans la policeVendredi, soit 17 jours après le début des manifestations, au moins trois unités de police se sont mutinées à Cochabamba (centre du pays), puis à Sucre (Sud) et à Santa Cruz (Est), une région riche qui est un bastion d'opposition. Des scènes de fraternisation entre policiers et manifestants de l'opposition avaient été observées dans la capitale.Evo Morales avait dénoncé un coup d'Etat « en cours », après les mutineries d'au moins trois compagnies de police. Le pouvoir avait cependant exclu ...