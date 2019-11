Bolivie : Jeanine Añez nomme son gouvernement, Evo Morales prêt à rentrer du Mexique

Alors que le bilan humain des manifestations s'est alourdi, passant à 10 morts, la présidente par intérim de Bolivie, Jeanine Añez, a tenté mercredi de combler le vide politique laissé par le départ d'Evo Morales. La nouvelle présidente a commencé à nommer son gouvernement en désignant onze ministres. Quasiment inconnue, cette avocate de 52 ans, critique envers l'ex-président socialiste, a pris ses fonctions mardi, Bible en main et ceinte de l'écharpe présidentielle, à la faveur d'une vacance de pouvoir provoquée par les démissions successives d'Evo Morales et de ses successeurs constitutionnels.Gouverner par décrets et fermer le Parlement ?Outre la formation du gouvernement, l'autre priorité de la cheffe de l'Etat par intérim est de nommer une nouvelle autorité électorale en vue de convoquer de nouvelles élections. En prenant ses fonctions, Jeanine Añez avait fixé comme limite la date du 22 janvier. Avant la crise, c'est à cette date que le prochain chef de l'Etat devait être intronisé.Autre piste à l'étude pour la nouvelle équipe à la tête du pays : la fermeture du Parlement pour contourner le parti d'Evo Morales, le Mouvement vers le socialisme (MAS), majoritaire, afin de gouverner par décrets présidentiels, selon une source proche du dossier. Une option diversement appréciée par les analystes, certains y voyant, comme l'avocat Carlos Borth, une décision « absolument inconstitutionnelle ».Un mort par balles, des affrontements à La PazAu premier jour de fonction de Jeanine Añez, des affrontements ont éclaté entre des manifestants partisans de l'ancien chef de l'Etat et les forces de l'ordre. Dans le village de Yapacani, à l'est du pays, non loin de Santa Cruz, un homme de 20 ans a été tué d'une balle dans la tête lors de heurts entre des manifestants pro-Morales et la police, selon un médecin interrogé par la radio locale Fides. Depuis le début de la crise post-électorale fin ...