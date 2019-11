Bolivie, Fed Cup, Mur de Berlin... les cinq informations immanquables du week-end

Comme chaque semaine, LeMonde.fr vous résume ce qui a fait les titres de l'actualité samedi et dimanche.

En ce long week-end prolongé par le lundi 11 novembre, on ne peut que comprendre que vous ayez préféré vous réfugier devant votre cheminée plutôt que de consulter frénétiquement LeMonde.fr. Pas rancuniers, on vous rembobine ces deux jours d'actualité avec les principales informations à en retenir.

Evo Morales annonce la convocation d'une nouvelle élection présidentielle en Bolivie

Dix-neuf jours après le début des manifestations contre sa réélection contestée, Evo Morales a annoncé la tenue d'un nouveau scrutin présidentiel. Le chef de l'Etat, à la tête du pays depuis 2006, a également annoncé le renouvellement du Tribunal électoral suprême, accusé d'avoir dissimulé des « manipulations du système informatique d'une telle ampleur qu'elles doivent faire l'objet d'une enquête approfondie de la part de l'Etat bolivien », selon le secrétariat général de l'Organisation des Etats américains.

La France gagne la Fed Cup de tennis pour la troisième fois de son histoire

Cocorico ! Au bout du suspense, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont apporté le point de la victoire à la France en finale de la Fed Cup contre l'Australie en remportant le double décisif face à Ashleigh Barty et Samantha Stosur 6-4, 6-3, dimanche à Perth. « Je suis l'homme le plus fier de la planète », a lancé l'entraîneur des Françaises, Julien Benneteau, juste après le match victorieux.

Accusé de viol par Valentine Monnier, Roman Polanski réfléchit à une riposte judiciaire