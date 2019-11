Bolivie : est-il trop tard pour la paix ?

On pourrait presque croire que ce jeudi est un jour de marché normal à El Alto, n'étaient les stands clairsemés et les cabines, fermées, des « sorcières », qui vendent des talismans faits de f?tus de lamas et de crapauds séchés. Cela fait deux semaines que la ville, située dans la banlieue ouest de la Paz, ne peut travailler normalement, à cause des barrages de vivres. Mais le légendaire sens commercial des habitants aymaras les a fait migrer un peu plus bas, près du centre sportif et du péage vers La Paz, bloqué lui aussi. Les vendeurs ambulants y proposent des sachets d'eau, des glaces, des masques chirurgicaux et les omniprésentes Wiphala, drapeaux indigènes, aux milliers de personnes qui vivent ici.Un convoi est particulièrement attendu : celui des camions qui transportent les cercueils des morts de mardi. Ce jour-là, la police et l'armée ont levé les barrages tenus par les partisans d'Evo Morales, pour sortir de l'essence et du gaz de la raffinerie de Senkata et alimenter La Paz. Des Alteños comptaient étouffer la capitale pour obtenir la démission de la présidente par intérim, Jeanine Añez. L'opération a fait neuf morts et a renforcé la haine envers la nouvelle leader. « Elle doit partir, c'est tout. Sinon, il va y avoir encore plus de morts, je ne sais pas où ça s'arrêtera. Le peuple n'accepte pas ce gouvernement, il faut qu'elle démissionne pour que le peuple arrête de souffrir », prévient Mario Flores, 50 ans,...