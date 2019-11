Bolivie : coup d'État ou fraude électorale ?

Et soudain, il n'y a plus un bruit. Ils sont des milliers, sourcils froncés, tête baissée ou regard vers l'horizon, unis dans un silence épais, entre tristesse et colère. Sur l'avenue ponctuée d'immeubles en briques, on n'entend plus que le bourdonnement du téléphérique menant à la ville lunaire d'El Alto, l'une des plus hautes du monde, à 4 150 mètres d'altitude. Quelque part au loin trône la cime enneigée du Huayna Potosí, à 6 088 mètres. Plus bas, après des étages de bicoques multicolores, s'étend la capitale, La Paz. Et à ce cabildo, réunion citoyenne que les manifestants disent spontanée, il y a des femmes en pollera (jupe multicolore traditionnelle) et bombín (chapeau rond) et des hommes tenant des whipalas, le drapeau indigène. L'orateur a demandé une minute de silence pour les neuf morts de Cochabamba et le temps s'est suspendu. Il conclut : « Gloire aux morts ! À bas les putschistes ! »« On n'est plus des idiots, on a les réseaux sociaux »Victor Hugo Fernández, avocat, dénonce : « L'oppression droitière s'est réveillée, nous rejetons ce gouvernement de transition. Ils tuent nos frères ! » El Alto compte un million d'habitants, la manifestation ne les représente certes pas tous. Mais ici, ils sont sûrs que le départ d'Evo Morales, le 10 novembre, fut un coup d'État. « La fraude électorale est un mensonge, l'oligarchie a conspiré, avec Trump », lance un homme en rouge. Il s'appelle Hugo Chávez,...