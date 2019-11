Bolivie : avec les résistants d'El Alto

Ils sont une trentaine à piétiner dans le froid mordant de la nuit à El Alto, dans la banlieue ouest de La Paz. Dès que le soir tombe, la ville se transforme en labyrinthe, avec ses barrages à l'entrée des quartiers, faits de meubles, de fil de fer, de tissu, et tenus par de petits groupes qui se réchauffent autour de braseros. Ici, à Ciudad Satélite, dans le c?ur historique d'El Alto, les habitants se protègent. Ce soir-là, des habitants d'un quartier plus aisé, la zone sud, sont venus livrer à des civils de quoi se défendre. À travers des baies vitrées, on aperçoit des policiers dans des sacs de couchage, entassés sur les gradins de l'auditorium du 3e régiment. C'est le seul qui subsiste à El Alto, où 7 stations de police ont été incendiées. Ils vivent donc tous ici.« Voilà des boucliers, on en a 150 de plus, pour quand vous voulez. On a aussi des masques à gaz, mais il faut vraiment que ce soit pour ceux qui sont à l'avant. On a fait une petite collecte, on a 1 500 bolivianos, vous en faites ce que vous voulez. Notre problème, c'est l'essence, on n'arrive pas à s'en procurer, on cherche un moyen », déclare un homme de la zone sud. En face, la réaction est enthousiaste, on remercie ceux des beaux quartiers qui viennent prêter main-forte. Certains se méfient : « Mais vous n'attendez rien en retour ? De politique ? » « Rien du tout. Vous êtes descendus nous aider le soir des pillages, c'est la moindre des choses. » Ils...