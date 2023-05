« Boli dans l’axe, Desailly au second poteau… Et but ! But de Boli ! »

Goal Basile BOLI - 26.05.1993 - Milan AC / Marseille - Finale de la Ligue des Champions 1993 -

La première mi-temps tant redoutée par des Marseillais forcément mis sous pression milanaise révèle ses deux héros : Fabien Barthez et Basile Boli. Le premier sauve la baraque en gardant par miracle sa cage inviolée et le second en inscrivant un but juste avant la pause qui donne aux siens un petit avantage qu’on espère alors décisif…

C’est parti ! Rudi Völler et Abedi Pelé engagent sous la pression immédiate des Golgoths milanais. Dès la 4 e minute, Basile Boli donne le ton de cette finale en séchant Maldini, échappé sur l’aile gauche. Mais, attention danger ! Le coup franc tiré aux 16 mètres par Donadoni trouve la tête de Rijkaard qui passe juste au-dessus de la barre. Assumant son statut de favori, l’AC Milan signifie d’entrée à l’OM qu’il est là pour récupérer « sa » coupe après deux saisons creuses.

Les leçons de San Siro 1991

L’OM adopte une ligne défensive haute, avec Basile juste un peu décroché derrière. Le 6 mars 1991, déjà, face à Milan à San Siro, Goethals avait sacrifié Vercruysse et aligné une défense à cinq pour contenir Gullit et Massaro. Après le nul glorieux (1-1), Raymond avait dévoilé ses plans : « Faut attaquer Milan sur ses propres bases, hein ! Personne ne les avait fait reculer comme on l’a fait. Faut pas attendre Milan dans ses 30 derniers mètres, n’est-ce pas, hein ! Celui qui recule, il est mort, il perdra, hein ! » Mais la pression lombarde fait reculer les Phocéens, et à la 5 e , une tête croisée de Massaro sur centre de MvB (Marco van Basten) passe non loin du poteau de Barthez. Marseille réplique aussitôt par une échappée axiale de Völler, lancé par Deschamps qui a récupéré le ballon sur un tacle rugueux : l’Allemand tire du gauche sur Rossi qui relâche sur Bokšić, contré in extremis par Maldini ! À la 8 e , Massaro part seul au but, mais il est sifflé hors jeu : avec Baresi et Tassotti, Milan joue long dans le dos des défenseurs afin de passer par-dessus le bloc axial marseillais. Sur le direct TF1, le duo Roland-Larqué s’émeut à l’antenne quand un des pylônes lumineux rend soudain l’âme, lumières éteintes. Comme lors de l’OM-Milan de 1991 au Vélodrome… À la 9 e , Bokšić est encore séché, et à la suite du coup franc direct, Milan joue mal la ligne, et Alen s’en va seul contre Rossi (1,94m), mais son lob mal ajusté passe au-dessus de la barre !…

Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com