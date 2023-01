Bogart envisage la fermeture de 17 de ses 67 parfumeries April en France

Le groupe français de parfums et de produits cosmétiques Bogart a annoncé jeudi un "projet de réorganisation" dans son réseau de parfumeries April, qui "prévoit la fermeture potentielle" de 17 des 67 points de vente en France.

Entreprise familiale indépendante, Bogart détient, en propre et sous licence, neuf marques de parfums (Carven, Ted Lapidus) et cosmétiques (Méthode Jeanne Piaubert, April). Fin 2021, elle avait annoncé la reprise de 41 des 62 parfumeries Nocibé que son propriétaire allemand avait décidé de fermer en France - et qui devaient passer sous enseigne April.

Dans un communiqué jeudi, Bogart fait état pour 2022 d'"un recul d'activité et de profitabilité de son réseau de magasins en France liés d'une part, au contexte économique général (inflation, pouvoir d'achat, guerre en Ukraine) et d'autre part, à l'intégration encore récente des nouveaux magasins Nocibé dans le périmètre".

Le groupe se dit également "fortement impacté par la hausse conséquente du prix de l'énergie" et indique qu'il va devoir par ailleurs "supporter le coût des loyers lié aux fermetures administratives imposées dans ses magasins (période Covid-19) suite à une décision récente de la Cour de Cassation".

"Cette situation va impacter les résultats 2022 de Bogart", qui "confirme néanmoins la perspective d'une hausse de son chiffre d'affaires annuel 2022 sans toutefois atteindre son objectif d'Ebitda (excédent brut d'exploitation) et sans que cela ne remette en cause les fondamentaux du groupe".

Afin "d'améliorer la situation économique et financière de son réseau en France", April France, filiale de Bogart, a engagé une revue stratégique de son périmètre de magasins "pour répondre à ce nouveau contexte".

Un "projet de réorganisation" a été présenté le 18 janvier aux représentants du personnel, qui prévoit "la fermeture potentielle de 17 magasins April en France" sur 67 points de vente, "pouvant conduire à la suppression de 50 postes dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE)".

"Ce projet fera l'objet d'une procédure de consultation du Comité Social et Economique (CSE)", indique le communiqué.

En 2021, Bogart avait réalisé un chiffre d'affaires de 245,9 millions d'euros.