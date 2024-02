Boey : « En 2017, on m'a dit que je devais arrêter de jouer au foot »

De Montreuil à Istanbul… à Munich.

Fraîchement arrivé au Bayern en provenance de Galatasaray, Sacha Boey s’est livré dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche. On y apprend notamment qu’il aurait pu ne jamais être où il est aujourd’hui en raison d’une blessure à la jambe en 2017 : « On m’a dit que je devais arrêter de jouer au football. Mais pour moi, il était hors de question qu’un chirurgien ou des kinés me disent d’arrêter de jouer au football. Mentalement, c’était très dur. Mais j’ai réussi à me relever et à progresser davantage par la suite. » …

AL pour SOFOOT.com