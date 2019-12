Boeing va suspendre la production de son 737 MAX

Cela ressemble à une catastrophe industrielle. Boeing a annoncé la suspension pour une durée indéterminée de la production des 737 MAX à partir du début du mois prochain en raison du report de la certification.L'appareil est cloué au sol depuis le mois de mars après deux crashes en cinq mois qui avaient fait 346 morts chez Lion Air et Ethiopian Airlines.Depuis que les 737 MAX sont interdits de voler, Boeing a tout de même continué à assembler près de 400 monocouloirs. « Il y a maintenant 400 avions en stock, a précisé le constructeur. Nous avons précédemment déclaré que nous évaluerions continuellement nos plans de production si la mise à la terre du MAX se poursuivait plus longtemps que prévu. À la suite de cette évaluation continue, nous avons décidé de prioriser la livraison des avions stockés. »Alors que Boeing espérait faire revoler ses appareils avant la fin 2019, les nouvelles procédures d'homologation avec les modifications sur le correcteur d'assiette ne pourraient intervenir qu'au premier trimestre 2020.Près de 4,5 milliards de dollars de manque à gagner par trimestrePour l'heure, l'avionneur américain ne prévoit pas de licenciement ou de chômage technique. Pendant cette période, Boeing assure que les 12 000 employés concernés vont « continuer le travail lié au 737, ou seront temporairement affectés à d'autres équipes ». En attendant, comme ce qui avait été initialement prévu, les salariés vont être en vacances du 25 décembre au 2 janvier.Reste que si Boeing parvient pour le moment à limiter la casse, l'arrêt de la production risque de faire davantage les différents fournisseurs et équipementiers. Boeing a assuré que leur situation sera étudiée au cas par cas. L'idée est de ne pas perdre de capacités industrielles au moment du redémarrage des lignes de production.Les conséquences financières de cet arrêt seront détaillées par Boeing à la fin janvier. Selon certains ...