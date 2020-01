Boeing va indemniser American Airlines après l'immobilisation du 737 MAX

La facture liée à l'immobilisation du 737 MAX après les accidents des avions de Lion Air et d'Ethiopian Airlines qui ont fait au total 346 morts commence à peser de plus en plus lourd pour Boeing.Après Southwest, American Airlines a annoncé avoir trouvé un accord avec l'avionneur américain sur le montant des indemnisations pour compenser le manque à gagner subi du fait de la paralysie de ce modèle depuis mars 2019. Les compagnies ont dû annuler des centaines de milliers de vols en neuf mois et ne savent toujours pas quand elles devraient remettre cet avion dans leurs plans de vols. LIRE AUSSI > Des documents « inquiétants » sur la sécurité du 737 MAX de BoeingSans dévoiler le montant ou la nature des indemnisations obtenues de Boeing, American Airlines qui exploitait 24 avions 737 MAX avant leur interdiction de vol a juste indiqué qu'elle allait distribuer 30 millions de dollars à ses salariés dans le cadre du programme interne de répartition des bénéfices. Southwest avait annoncé mi-décembre vouloir distribuer 125 millions de dollars à ses salariés après son accord avec Boeing.Une charge que Boeing avait anticipée. Le groupe avait inscrit dans ses comptes en juillet une provision de 5,6 milliards de dollars (5 milliards d'euros) pour les compensations prévues aux compagnies aériennes sous forme d'indemnité financière, de services de maintenance, de ristournes sur les futurs achats d'avions...Dans le même temps, Boeing a assuré à ses quelque 3 000 salariés touchés par la suspension de la production de cet avion prévue à partir de mi-janvier sur le site de production de Renton, près de Seattle (ouest) qu'ils seront affectés à d'autres programmes ou à d'autres tâches dans la même région. « Il n'y aura pas de changement de lieu de travail », écrit le constructeur aéronautique dans ce courrier interne.Un nouveau risque de court-circuitD'autant que l'immobilisation du 737 MAX est peut-être ...