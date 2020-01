Boeing ukrainien abattu : une «erreur» qui pourrait coûter cher à l'Iran

La bourde mortelle de l'armée iranienne va-t-elle raviver la tension internationale, au moment où Téhéran et Washington commençaient à jouer la désescalade après l'élimination du général Soleimani par les Américains ? A priori non. « L'agenda guerrier de Trump n'est pas déterminé par les pertes humaines subies par les Canadiens et les Ukrainiens, mais uniquement par des pertes américaines », analyse le géopolitologue Pascal Boniface, directeur de l'IRIS (Institut de relations internationales stratégiques).Or nul Américain n'a péri dans la tragédie du Boeing 737 ukrainien qui a fait 176 morts. Bien sûr, et il ne s'en prive pas quand il le juge utile, Donald Trump pourrait instrumentaliser un tel incident international pour « punir » à nouveau l'Iran. « Mais Trump n'y aurait aucun intérêt, il a au contraire un intérêt personnel, électoral, à une accalmie », relève Boniface. De fait, les réactions des Etats-Unis n'ont rien d'excessif. Il faut dire que pour avoir eux-mêmes abattu par erreur un Airbus civil iranien en 1988, ils ont des raisons de ne pas en rajouter.Cette relative mesure, où l'on condamne l'Iran, mais en évitant de le diaboliser, semble d'ailleurs partagée dans la plupart des chancelleries, y compris canadienne et ukrainienne. La volonté inédite du régime des mollahs d'assumer -- tout en mettant une part de responsabilité sur le dos de Trump -- et de jouer la transparence a désamorcé, pour l'instant en tout cas, le risque d'un nouvel embrasement.Colère et ressentimentMais c'est à l'intérieur même du pays, voire du régime, que les critiques sont les plus dures. Elles visent très directement les Pasdarans (Gardiens de la Révolution), le bras armé qui permet aux ayatollahs de tenir le pays sous leur férule. Ce samedi, des Iraniens sont à nouveau descendus dans la rue, conspuant la faute des Gardiens : si « vengeance » il devait y avoir, crient-ils en substance, ...