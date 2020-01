Boeing ukrainien abattu : l'Iran reconnaît «une erreur»

La thèse du missile était privilégiée par plusieurs pays dont le Canada et les États-Unis, elle est confirmée par Téhéran.Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé samedi que son pays regrettait « profondément » avoir abattu un avion civil ukrainien, « une grande tragédie et une erreur impardonnable » selon lui.Mercredi, 176 personnes sont mortes dans le Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine Airlines International. #Iran Media: Early images of a Ukrainian aircraft fire in the Shahriar area. #Ukrainian #Airplanecrashes #Tehran pic.twitter.com/veX6dnvsq0-- Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) January 8, 2020 « L'enquête interne des forces armées a conclu que de manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents », a estimé Rouhani sur Twitter, ajoutant que « les investigations se poursuivent pour identifier et traduire en justice » les responsables.Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a exigé « la punition des coupables et des compensations » pour les victimes. Même tonalité pour Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada qui a demandé que les responsabilités soient établies.Pour expliquer ce drame, Téhéran pointe la responsabilité de « l'aventurisme américain » en référence à la tension provoquée par l'élimination le 3 janvier du général iranien Ghassem Soleimani dans un tir de drone à Bagdad, sur décision de Donald Trump. L'Iran avait répliqué avec des tirs de missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak.Selon les autorités iraniennes, « l'avion qui s'est écrasé mercredi quelques minutes après son décollage de Téhéran avait survolé une zone située à proximité d'un site militaire sensible appartenant aux Gardiens de la révolution. » Et Téhéran d'affirmer qu'« avec des réformes fondamentales dans les processus opérationnels au niveau des forces armées nous allons ...