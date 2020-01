Boeing ukrainien abattu : des tragiques précédents dans l'aviation civile

« C'est une grande tragédie et une erreur impardonnable ». Trois jours après le crash du Boeing de la compagnie Ukraine Airlines International, parti de Téhéran, l'Iran a reconnu sa responsabilité. « De manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents », a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. LIRE AUSSI > Boeing abattu par erreur : la traduction intégrale des « aveux » de l'armée iranienneDu Boeing 727 de la compagnie Libyan Arab Airline en 1973 au vol MH17 en 2014, d'autres avions civils depuis une quarantaine d'années ont été abattus. Retour sur ces tragiques précédents17 juillet 2014, un missile atteint le vol MH17298 personnes sont à bord du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, assurant la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur (vol MH17) ce 17 juillet 2014. Il est abattu lorsqu'il survole l'est de l'Ukraine, près de Donetsk. La région est déchirée par un conflit armé et contrôlée par des séparatistes pro-russes. Il n'y a aucun survivant. Les enquêteurs internationaux établissent en mai 2018 que l'avion a été abattu par un missile BUK de conception soviétique, en provenance de la 53e brigade antiaérienne russe basée à Koursk, dans le sud-ouest de la Russie. En juin 2019, ils annoncent poursuivre pour meurtres trois Russes et un Ukrainien, dont le procès s'ouvrira en mars 2020 aux Pays-Bas. Ils seront probablement jugés par contumace. VIDÉO. Crash du vol MH17 en Ukraine : « Les corps tombaient du ciel comme des pétales » 23 mars 2007, une roquette abat un Iliouchine près de MogadiscioUn Iliouchine appartenant à une compagnie aérienne bélarusse est abattu par une roquette peu après son décollage de la capitale somalienne Mogadiscio en proie à la guerre civile, faisant 11 morts. Ce 23 mars 2007, l'appareil transportait des ingénieurs et des techniciens bélarusses venus réparer un autre avion, ...