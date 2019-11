Boeing recule la date de reprise de vol de ses 737 Max, cloués au sol depuis mars

Ils ont été décriés, analysés et décortiqués. Mais les célèbres 737 Max de Boeing sont toujours cloués au sol, depuis mi-mars. Une situation que l'avionneur américain, qui attend toujours le feu vert de l'agence américaine de régulation de l'aviation (FAA) veut rapidement voir se débloquer.Ce lundi, le constructeur a annoncé son ambition de voir les vols commerciaux du 737 Max reprendre au début de l'année prochaine et non plus en décembre comme prévu jusqu'à présent. Ce modèle d'avion a été immobilisé au sol précaution, après deux accidents ayant fait 346 morts en deux mois d'intervalle, sur les compagnies Lion Air et Ethiopian Airlines.Dans l'attente d'une mise à jour de formationSelon un communiqué, le groupe espère toujours recevoir une autorisation de la FAA, pour une utilisation de l'appareil en décembre et espère ainsi pouvoir reprendre la livraison des avions à ses clients avant la fin de l'année.Mais il prévoit que la mise à jour de la formation pour les 737 MAX, qui doit obligatoirement précéder la reprise des vols commerciaux, soit validée en janvier.Les compagnies aériennes américaines Southwest et American Airlines avaient annoncé vendredi qu'elles reportaient au mois de mars la date d'une éventuelle remise en service de leurs propres Boeing 737 MAX.Modification du système anti-décrochageBoeing a par ailleurs indiqué lundi avoir finalisé la semaine dernière la première de cinq étapes clés avant la reprise des vols commerciaux, à savoir l'évaluation sur simulateur par la FAA du fonctionnement de la version modifiée de son système de logiciels.Le constructeur doit désormais conduire une session avec des pilotes de ligne pour évaluer les facteurs humains et la charge de travail de l'équipage dans diverses conditions avant que des pilotes de la FAA ne testent en vol la version finalisée du système modifié. Boeing a notamment changé le système anti-décrochage MCAS ...