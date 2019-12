Boeing : le patron de l'avionneur américain, en pleine crise, annonce sa démission

Le patron de Boeing, Dennis Muilenburg, a démissionné ce lundi. La direction de l'avionneur américain, en difficulté depuis des mois en raison de la crise du 737 MAX, a estimé qu'un changement à la direction est indispensable pour restaurer la confiance dans le groupe.Les fonctions de Dennis Muilenburg avaient déjà été réduites en octobre dernier. Celui-ci avait en effet perdu son titre de président du conseil d'administration au profit de David Calhoun, un directeur indépendant. C'est précisément ce dernier qui le remplacera à partir du 13 janvier, a détaillé Boeing. En attendant, c'est le directeur financier de Boeing, Greg Smith, qui exercera les fonctions de directeur général par intérim.« Le conseil d'administration a décidé qu'un changement de direction était nécessaire pour restaurer la confiance dans la société alors qu'elle s'efforce de rétablir les liens avec les autorités de réglementation, les clients et toutes les autres parties prenantes », a commenté Boeing.Deux accidents en moins de cinq moisDeux accidents de son avion vedette, le 737 MAX, en moins de cinq mois, ont plongé Boeing dans la plus grave crise de son histoire. En conséquence, toute la flotte de 737 MAX est interdite de vol depuis le 13 mars ; une décision inédite pour un avion moderne.Les différentes enquêtes techniques et administratives ont mis en lumière de nombreux dysfonctionnements, notamment dans le processus de certification du 737 MAX. LIRE AUSSI > La capsule Starliner va revenir sur Terre, un échec majeur pour Boeing et la NasaJusqu'à présent, Dennis Muilenburg s'était refusé à démissionner, affirmant qu'il était de son devoir de surmonter la crise. Mais neuf mois après l'interdiction de vol, les autorités de sécurité aérienne n'ont toujours pas donné leur feu vert à la remise en service de l'appareil.Boeing ne produira plus de 737 MAX à partir de janvierLa semaine dernière, le groupe a ...