Boeing abattu par erreur : la traduction intégrale des «aveux» de l'armée iranienne

Selon l'agence de presse nationale iranienne, c'est Khamenei lui-même qui a ordonné la publication de la vérité, quatre jours après le drame qui a coûté la vie à 176 personnes. Ce samedi matin, l'état-major des forces armées iraniennes a donc diffusé un communiqué confirmant ce que de nombreuses agences de renseignement dans le monde suspectaient : c'est bien un missile iranien, tiré par erreur, qui a touché le Boeing d'Ukraine International Airlines mercredi.Encore quelques heures plus tôt pourtant, le patron de l'organisation de l'aviation civile démentait catégoriquement cette hypothèse. Mais l'armée indique avoir mené en parallèle une enquête « indépendante », concluant à une « erreur humaine ». Le « coupable » devra en répondre devant la justice et ses responsables hiérarchiques ont l'ordre de venir s'expliquer à la télévision nationale, apprend-on dans ce communiqué, dans lequel des excuses sont également adressées aux familles des victimes.Voici la retranscription intégrale de ce communiqué, traduit du persan par l'Agence France-Presse« A la nation noble et révolutionnaire de l'Iran islamique :A la suite de l'accident déchirant de la chute d'un avion commercial Boeing d'Ukraine (International) Airlines aux premières heures du mercredi (8 janvier 202) et au milieu d'une attaque (iranienne) aux missiles contre la base de l'Amérique criminelle et (compte tenu de) la possibilité que cet accident aérien ait été causé par une action militaire, l'état-major des forces armées a immédiatement investigué en créant une commission d'enquête composée d'experts techniques et de spécialistes des opérations [militaires], indépendante de celle de l'Organisation de l'aviation civile iranienne. Les résultats de cette enquête minutieuse menée sans relâche jour et nuit sont mis à la disposition de l'honorable peuple d'Iran ci-après :1. Suite aux menaces du président ...