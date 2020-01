Boeing abattu : les mensonges de l'Iran révoltent la population

C'est tout un symbole. Révulsés par le mensonge de l'Iran sur la cause du crash mercredi du Boeing 737 d'Ukrainian Airlines, les étudiants de l'université Shahid-Beheshti de Téhéran évitent soigneusement les drapeaux américain et israélien peints sur le sol de l'établissement. Nous sommes dimanche matin, au lendemain de l'aveu par les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, qu'ils ont bel et bien abattu l'avion de ligne, qu'ils prenaient pour un « missile de croisière » américain, en pleine période de tension avec les États-Unis.Les étudiants de Shahid-Beheshti entendent ainsi protester contre la rhétorique officielle de la République islamique, dont les dirigeants répètent à l'envi depuis quarante ans les slogans « Mort de l'Amérique » et « Mort à Israël ». Dans une autre vidéo, toujours diffusée sur Twitter, les mêmes jeunes scandent : « Ils mentent quand ils disent que l'Amérique est notre ennemi. Notre ennemi est juste ici. »Volte-faceLa colère est à la hauteur de l'humiliation ressentie par toute une population. Après trois jours de dénégations répétées des autorités iraniennes selon lesquelles le Boeing 737 de l'Ukrainian Airlines s'était écrasé mercredi en raison d'un incident technique, et non en raison d'un missile comme l'a affirmé dès jeudi le Premier ministre canadien Justin Trudeau, Téhéran a finalement fait volte-face samedi matin en évoquant une « erreur...