Boeing abattu : l'Iran reconnaît «une erreur impardonnable», un général endosse la responsabilité

La thèse du missile était privilégiée par plusieurs pays dont le Canada et les États-Unis, elle est désormais confirmée par Téhéran. Ce volte-face des autorités iraniennes, qui jusque-là niaient cette hypothèse, s'est joué en trois temps ce samedi, avec un tweet d'excuses du président Rohani, un communiqué d'explications de l'état-major des Armées, et une allocution télévisée d'un général des Gardiens de la Révolution, endossant la responsabilité du drame.Tous disent désormais la même chose : mercredi, c'est bel et bien un missile iranien, tiré par erreur, qui a touché le Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine Airlines International, tuant 176 personnes. Plus précisément, a-t-on appris, ce missile, tiré par un soldat induit en erreur par un «brouillage télécom», aurait explosé juste à côté de l'avion, ce qui peut expliquer que ce dernier ait pu tenter d'ultimes manoeuvres désespérées.Rouhani : une «erreur impardonnable»C'est d'abord le président iranien Hassan Rouhani qui a affirmé que son pays regrettait « profondément » avoir abattu un avion civil ukrainien, « une grande tragédie et une erreur impardonnable » selon lui. #Iran Media: Early images of a Ukrainian aircraft fire in the Shahriar area. #Ukrainian #Airplanecrashes #Tehran pic.twitter.com/veX6dnvsq0-- Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) January 8, 2020 « L'enquête interne des forces armées a conclu que de manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents », a estimé Rouhani sur Twitter, ajoutant que « les investigations se poursuivent pour identifier et traduire en justice » les responsables. Armed Forces' internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.Investigations continue to identify & prosecute ...