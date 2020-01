Boeing abattu : des étudiants iraniens manifestent en masse pour réclamer justice

La police iranienne a dispersé samedi des étudiants qui ont scandé à Téhéran des slogans « destructeurs » et « radicaux » lors d'un rassemblement à la mémoire des victimes à bord du Boeing ukrainien abattu mercredi « par erreur » par l'Iran, selon l'agence de presse iranienne Fars. Plus tard dans la soirée, l'Américain Donald Trump a dit suivre « de près » ces répressions de rassemblements tout en parlant de « massacre de manifestants pacifiques » en référence aux mouvements de contestation de novembre dernier.Plusieurs centaines d'étudiants se sont rassemblées en début de soirée en réponse à une invitation à honorer les victimes de cette catastrophe qui a fait 176 morts, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, dont des binationaux. AFP/Atta Kenare Le rassemblement, à la prestigieuse université Amir Kabir de Téhéran, s'est transformé en manifestation de colère. La foule a lancé des slogans dénonçant « les menteurs » et réclamant des poursuites contre les responsables du drame et ceux qui, selon les manifestants, ont tenté de le couvrir. LIRE AUSSI > Boeing abattu : l'Iran reconnaît « une erreur impardonnable », un général endosse la responsabilitéSelon l'agence Reuters, des manifestants ont même réclamé le départ de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution. C'est ce qui apparaissait dans une vidéo diffusée sur Twitter. Mais l'agence n'a pas pu vérifier l'authenticité.La mise en garde de TrumpFait extrêmement rare, la télévision d'Etat a fait mention de cette manifestation à l'antenne, et relevé que les étudiants avaient scandé des « slogans antirégime ». Les étudiants ont laissé éclater leur colère. AFP-ATTA KENARE Une vidéo impossible à authentifier circulait samedi soir sur les réseaux sociaux de ce qui pourrait être la police tirant des gaz lacrymogènes sur les manifestants. La vidéo montre notamment un homme se relevant ...