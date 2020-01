Boeing 737 MAX : une première facture sans garantie de livraison

Une perte nette de 636 millions de dollars pour le dernier exercice contre un bénéfice net de 10,5 milliards de dollars un an plus tôt, c'est la première sanction des crashs du Boeing 737 MAX dans les comptes annuels de Boeing. L'avionneur avait toujours été bénéficiaire depuis 1997 (année du rachat de McDonnell Douglas). C'est un vrai séisme économique aux États-Unis au point de ternir le bilan de Donald Trump avant les prochaines élections. « C'est une grande, grande déception pour moi », a-t-il regretté en marge du forum de Davos. Cela pourrait se traduire par une baisse de 0,2 point du PIB américain cette année.Les pertes à venir sont énormes. Neuf milliards de dollars avaient déjà été annoncés avec le maintien de la production jusqu'en janvier. Il faut en rajouter autant pour atteindre 18,4 milliards en intégrant les indemnisations contractuelles des compagnies clientes. Viendront ensuite les montants attribués par la justice aux familles des 306 victimes des crashs.Remise en vol cet étéUne embellie semble se profiler avec une annonce prudente lors des résultats annuels de Boeing. La FAA, l'agence fédérale américaine qui certifie les avions, pourrait autoriser le B737 MAX à voler à la mi-2020. Ce qui permettrait à la production de redémarrer doucement à la même époque. Il faut bien distinguer la remise en vol autorisée, quand les conditions de sécurité sont réunies, de la remise en service commercial, possible une...