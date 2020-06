Boeing 737 MAX : trois jours pour redécoller

Des Boeing 737 MAX parqués à Boeing Field, l'aérodrome situé à une dizaine de kilomètres au sud de Seattle, où auront lieu les essais. © STEPHEN BRASHEAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

À Seattle, le Boeing 737 MAX pourrait retrouver ses ailes cette semaine. Une campagne d'essais en vol de trois jours est programmée avec, aux commandes, un pilote d'essai de la Federal Aviation Administration (FAA), l'autorité qui certifie les avions civils aux États-Unis. Dans le cockpit, il y aura aussi un pilote d'essai de Boeing ainsi qu'un ingénieur navigant.

Ce troisième homme, assis au centre légèrement en arrière des deux autres, n'est pas requis lors des vols commerciaux des compagnies aériennes. En revanche, il est indispensable lors des vols d'essai et de réception où la charge de travail est très importante. Les pannes des systèmes sont provoquées les unes après les autres et parfois simultanément pour apprécier comment réagit l'avion... et comment les pilotes reprennent la main.

L'interaction entre les commandes de vol du Boeing 737 MAX et les pilotes est, en effet, au cœur des préoccupations de la FAA après les accidents des appareils de Lion Air et d'Ethiopian Airlines, causés par une défaillance du logiciel anti-décrochage MCAS. Cet « add-on » aux commandes de vol est apparu sur la génération MAX du B737 sans réelle certification. Les pilotes des compagnies aériennes lors de la qualification MAX n'y étaient pas formés et son existence n'était même pas renseignée sur le manuel de vol, véritable bible quand il faut

