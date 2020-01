Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boe devance Fourcade, Claude s'invite sur le podium Reuters • 23/01/2020 à 16:51









Boe devance Fourcade, Claude s'invite sur le podium par Victor Gatinel (iDalgo) Le duel attendu a bien eu lieu. Absent lors de l'étape de Coupe du Monde à Ruhpolding (Allemagne) pour assister à la naissance de son enfant, Johannes Boe a signé un succès de prestige pour son retour à la compétition. A l'occasion de l'individuel de Pokljuka (Slovénie), le Norvégien, auteur d'un sans faute sur le pas de tir, a devancé Martin Fourcade (+11.4) et Fabien Claude (+25.6). Frustrant pour le Catalan qui a perdu du temps en chutant seul à la sortie du 2e tir. Au général il compte désormais 561 points et augmente son avance sur Quentin Fillon-Maillet, 7e aujourd'hui (+1'28'', 2 fautes) malgré le meilleur temps de ski. Pour Fabien Claude son premier podium en Coupe du Monde a une saveur particulière. Touché par un drame personnel, le biathlète tricolore a su se focaliser sur sa course pour finir 3e, 11 secondes devant Philipp Nawrath. Demain, les femmes s'élanceront à 14h15 pour l'individuel de 15km.

