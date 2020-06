Bodmer, l'esthète rend les armes

Après vingt saisons, dont dix-sept dans l'élite, où il aura laissé deviner son talent hors norme sans se contraindre à vraiment l'exploiter, Mathieu Bodmer a annoncé la fin d'une carrière faite de beaucoup de style et de quelques titres.

Ancelotti : "Bodmer peut être Pirlo et Seedorf..."

Il y a quelques semaines, alors que le confinement figeait le temps et aimantait les sentiments nostalgiques, Claude Puel n'a pu s'empêcher, camouflé derrière son inébranlable sobriété, d'exprimer une pointe de tendresse envers Mathieu Bodmer. Le citant aux côtés de Marcelo Gallardo, Eden Hazard ou Miralem Pjani?, il en parlait comme d'un regret face auquel on ne peut rien, une œuvre inaccomplie qui aurait dû avoir sa place parmi les chefs-d'œuvre, mais que l'on se résout à aimer telle qu'elle est. Parce qu'elle est tout ce qu'on n'est pas et qu'on est tout ce qu'elle n'est pas. Le combattant acharné et l'artiste inachevé, le compétiteur né et l'amateur - au sens noble - qui ne veut pas mourir et devenir le parfait professionnel. Il en parlait déjà au passé, comme s'il savait que son ancien joueur allait tirer sa révérence. Ou comme s'il avait su dès le premier jour que toute l'abnégation du monde ne parviendrait jamais à modifier véritablement l'ADN de l'esthète, sans pour autant renoncer - pendant neuf saisons et au sein de trois clubs différents, Lille, Lyon et Nice - à tenter d'exercer son devoir impossible. C'était sa beauté du geste à lui.Le talent ne suffit pas à marquer l'histoire, mais il permet de fixer quelques souvenirs, d'émerveiller quelques paires d'yeux et de nourrir quelques esprits. Celui de Mathieu Bodmer n'est jamais passé inaperçu, du nord au sud, d'ouest en est - il a presque fait le tour de France sans jamais la quitter -, des terrains d'Évreux à la pelouse du Parc des Princes, qu'il rêvait de fouler vêtu de bleu et de rouge. Au point de mettre sa carrière en jeu pour contraindre Jean-Michel Aulas à faciliter son transfert vers la capitale. Assez beau pour un PSG en transition, pas assez grand pour un PSG tout en ambition, il avait toutefois su y conquérir les louanges d'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. C'est ainsi qu'en 2012, Carlo Ancelotti, assez sensible lui