Boca Juniors se déchire autour de son élection présidentielle

Rien ne va plus à Boca Juniors et pourtant, promis, Javier Milei ne se présente pas.

Battu en finale de Copa Libertadores, officiellement hors course pour disputer la prochaine édition, Boca Juniors ne traverse pas sa meilleure période sportive. Et ça ne va pas beaucoup mieux en coulisses, à l’approche des élections pour la présidence du club. En course : l’actuel vice-président et idole du Xeneize , Juan Roman Riquelme, face à Andres Ibarra, soutenu par Mauricio Macri à la vice-présidence. Le tout au milieu d’une véritable guerre politique qui a mené au report des élections puis à leur suspension par la justice, suite à une dénonciation du clan Ibarra, alors que tout était prêt dans l’enceinte porteña .…

JF pour SOFOOT.com