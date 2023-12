information fournie par So Foot • 30/12/2023 à 15:06

Boca Juniors change encore d’entraîneur

San Diego ?

Quelques jours après l’élection de Juan Roman Riquelme comme président, Boca Juniors a annoncé la nomination d’un nouvel entraîneur en la personne de Diego Martínez. L’Argentin connaît déjà le club pour y avoir coaché dans les jeunes catégories au début de sa carrière managériale. Il était récemment en poste à Tigre (2021-2023) et Huracán (de juillet à décembre). Désormais sous contrat jusqu’en 2025, Martínez est le troisième coach du vice-champion d’Amérique du Sud cette année après Hugo Ibarra, parti en mars, et Jorge Almirón, qui sera resté à peine six mois…

