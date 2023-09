information fournie par So Foot • 29/09/2023 à 12:51

Boca et Palmeiras se neutralisent en demies allers de Libertadores

Edinson Cavani aura-t-il enfin droit à un titre continental ?

Opposés en demi-finales de Copa Libertadores, Boca Juniors et Palmeiras n’ont pu faire mieux qu’un match nul à la Bombonera, dans la nuit de jeudi à vendredi (0-0). Alors que la finale se déroulera au Maracanã début novembre, c’est Boca qui a montré le plus d’ambition dans le jeu, se procurant les occasions les plus franches, notamment par Cavani, sans réussir à trouver la faille.…

JF pour SOFOOT.com