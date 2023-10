Bobby Charlton, la fin d’une légende

Vainqueur du Mondial 1966, légende de Manchester United et miraculé du drame de Munich, Sir Bobby Charlton est décédé ce samedi à 86 ans. Il laissera derrière lui une vie de héros.

« La souffrance est toujours là. Bien au fond. Vous ne vous en débarrassez jamais. Elle fait partie de vous. Vous êtes seul et d’un coup, sans prévenir, elle revient. Alors, vous pleurez. » Sur sa poitrine, des marques. Le long des côtes, des cicatrices. La démarche est lente. Le tableau est pénible. L’homme peine à marcher, mais il refuse de s’aider d’une canne. Alors, pour rejoindre son bureau, il s’appuie difficilement sur les murs délimitant les couloirs. Matt Busby veut se remettre au travail. Hier, il ne voulait pas rouvrir ses cahiers, mais sa femme, Jean, l’a convaincu par ces mots : « Ce ne serait pas juste pour ceux qui ont perdu quelqu’un qu’ils aimaient. Je suis sûre que ceux qui sont partis auraient voulu que tu continues. » Busby est resté à l’hôpital pendant dix semaines. Il a prié pour mettre fin à ses jours et a parfois répété qu’il aurait préféré, un temps, ne jamais rouvrir les yeux.

La douleur est trop intense, les images aussi. Et les noms, encore les noms, ceux que l’on est venu lui énumérer sur son lit, à l’établissement Rechts der Isar de Munich : Walter Crickmer, Bert Whalley, Tom Curry, Roger Byrne, Tommy Taylor, David Pegg, Eddie Colman, Mark Jones, Geoff Bent, Duncan Edwards, Frank Swift, H. D. Davies, Tom Jackson, Henry Rose… 21 noms au total, qui deviendront les « Flowers of Manchester ». Le secrétaire de Manchester United, deux adjoints de Busby, des joueurs, des journalistes. Puis, dans le silence d’Old Trafford, Matt Busby a craché à travers les haut-parleurs surplombant la foule de supporters réunis depuis plusieurs jours autour du Théâtre des Rêves. Celui où Manchester United était en train de bâtir l’une des équipes les plus redoutables d’Europe. « Ladies and gentlemen, je vous parle depuis l’hôpital de Munich. » Non, l’entraîneur de Manchester United n’est pas mort. C’est un miraculé.…

Première version de cet article publiée en août 2017.



Mis à jour le 21 octobre 2023.

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com