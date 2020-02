Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bob Iger cède la direction de Walt Disney à Bob Chapek Reuters • 26/02/2020 à 07:12









BOB IGER CÈDE LA DIRECTION DE WALT DISNEY À BOB CHAPEK NEW YORK (Reuters) - Walt Disney a annoncé mardi le remplacement avec effet immédiat de Robert Iger par Bob Chapek au poste de directeur général. En fonction depuis 2005, Bob Iger restera président et supervisera les activités créatrices du géant des médias et du divertissement jusqu'à l'expiration de son mandat, le 31 décembre 2021, précise Walt Disney dans un communiqué. Son successeur Bob Chapek devient le septième DG de l'entreprise en près de 100 ans d'existence. Il présidait jusqu'à sa promotion la division Parks, Experiences and Products de Disney depuis sa création, en 2018. Il avait auparavant dirigé les parcs Disney. "Avec le lancement réussi d'activités en lien direct avec les consommateurs de Disney et l'intégration de la Twenty-First Century Fox bien engagée, je pense que c'est le moment optimal pour une transition vers un nouveau PDG", a commenté Bob Iger dans un communiqué. "J'ai la plus grande confiance en Bob et je suis impatient de travailler étroitement avec lui durant les 22 mois à venir tandis qu'il assumera ce nouveau rôle et se plongera profondément dans les activités globales à multiples facettes de Disney et que je continuerai de me focaliser sur les initiatives créatrices de notre compagnie." Le conseil d'administration de Walt Disney étudiait depuis plusieurs années la succession d'Iger. Ses membres se sont prononcés à l'unanimité pour cette solution en interne, précise le communiqué. Lors d'une conférence téléphonique, Bob Iger a souligné que la stratégie de développement étant désormais en place, il jugeait que son devoir était de "consacrer le plus de temps possible à la partie créative des activités" de Disney. L'acquisition de la Twenty-First Century Fox et le lancement en novembre dernier de Disney+, la plateforme qui doit venir concurrencer Netflix sur le marché de la diffusion de contenus vidéos en streaming, ont couronné le développement qu'Iger a présidé. C'est sous sa conduite que Walt Disney a successivement racheté le studio d'animation Pixar en 2006, Marvel en 2009 puis Lucasfilm et sa franchise en or, Star Wars, en 2012. (Helen Coster à New York avec Arundhati Sarkar à Bangalore; version française Henri-Pierre André)

