Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boavista s'impose contre Santa Clara Reuters • 29/06/2020 à 01:36









Boavista s'impose contre Santa Clara par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Boavista est sorti vainqueur dimanche du match inaugural de la 29ème journée de Liga NOS contre Santa Clara. À Porto, les hommes de Daniel Ramos se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Lucas Tagliapietra a inscrit l'unique but de la rencontre dans le premier quart d'heure sur coup de pied arrêté. Au classement, Boavista passe devant son adversaire du soir et grimpe à la 8ème place. Les deux équipes ont déjà assuré leur maintien et n'ont plus grand chose à jouer dans cette fin de saison. La semaine prochaine, le club de Porto se rendra sur la pelouse du Benfica Lisbonne.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.