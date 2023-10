information fournie par So Foot • 01/10/2023 à 12:33

Boateng de retour au Bayern ?

Retour à l’envoyeur.

Après avoir fait le tour de la question, et sans doute aussi parce qu’il n’était plus au niveau, Jérôme Boateng avait été gentiment poussé vers la sortie par le Bayern en 2021. Deux ans de galère passés à l’Olympique lyonnais plus tard, le défenseur allemand serait sur le point de faire son retour en Bavière.…

FP pour SOFOOT.com