BNP Paribas va racheter la banque en ligne Floa à Casino/Crédit Mutuel

BNP Paribas a signé un accord en vue du rachat de la banque en ligne Floa, spécialisée dans les paiements innovants, auprès de Casino et du Crédit Mutuel pour 258 millions d'euros, ont annoncé mardi les entreprises.

Ce rachat portant sur 100% de Floa, ex-Banque Casino, doit rapporter la moitié du prix de cession à Casino et l'autre moitié au Crédit Mutuel, soit 129 millions d'euros chacun, selon un communiqué commun.

Cette cession sera "finalisée dans les prochains trimestres" sous réserve d'un feu vert de l'Autorité de la concurrence française et de la Banque centrale européenne (BCE).

Elle doit s'accompagner d'un partenariat stratégique et commercial entre BNP Paribas et le groupe de distribution Casino.

Ce partenariat prévoit notamment de faire de BNP Paribas "le fournisseur et le distributeur exclusif de crédit à la consommation, dont des solutions de paiement fractionné", pour les clients du groupe Casino (Monoprix, Franprix, Géant...), y compris chez le e-commerçant du groupe, CDiscount.

Casino percevra en outre "30% de la valeur future créée" par l'activité de paiement fractionnée (paiement en plusieurs fois) Floa Pay, "à fort potentiel de développement" selon les entreprises.

Banque Casino, fondée en 2001, était devenue Floa en octobre 2020, et avait alors pour ambition d'opérer dans dix pays européens à horizon 2025.

Déjà présente en France, Espagne et Belgique, elle dit mardi compter "plus de 3 millions de clients" et financer "chaque année plus de 2 milliards d'euros de biens et services".

"Avec BNP Paribas, Floa pourrait enclencher une seconde phase de son développement en France et en Europe, notamment auprès des marchands et des e-commerçants", a réagi dans le communiqué le directeur général délégué de BNP Paribas, Thierry Laborde.

