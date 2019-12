Bloquées, fermées, banalisées... les facs touchées par la grève

En ébullition depuis déjà plusieurs semaines sur le sujet de la précarité étudiante, et touchées elles aussi par la grève massive des enseignants contre la réforme des retraites, plusieurs universités risquent de connaître de fortes perturbations ce jeudi. Le point sur la situation.Des blocus annoncés sur 7 campusLe blocage a d'ores et déjà été voté pour sept campus, lors d'assemblées générales qui se sont tenues ces trois derniers jours : Lyon-II, Rennes-II, l'IEP et le site du Mirail de Toulouse, l'université Paul-Valéry à Montpellier, celle de Nantes ainsi que, en région parisienne, celle de Paris-VIII (Vincennes-Saint Denis).« Cela ne signifie pas nécessairement que les blocages tiendront, mais ils sont en tout cas prévus », prévient-on au ministère de l'Enseignement supérieur. Alors que la période des révisions bat son plein, avant les partiels prévus courant décembre et janvier, la mobilisation des étudiants sur le sujet de la réforme des retraites reste pour l'instant une inconnue.Des cours banalisésLa difficulté pour les jeunes de rejoindre leurs lieux d'études, en raison de l'arrêt des transports, a découragé des velléités. À Nanterre, par exemple, « on sait qu'on n'a matériellement pas la possibilité d'organiser un blocage car pratiquement personne ne pourra venir jusqu'à la fac », explique ce mercredi soir Imane Ouelhadj, la présidente locale du syndicat étudiant Unef. L'université, tenant compte de ces difficultés, a d'ailleurs choisi de « banaliser » les cours jusqu'à lundi : les absences des élèves ne seront pas comptabilisées et les devoirs prévus ont été reprogrammés à d'autres dates. VIDÉO. Grève du 5 décembre : pourquoi le mouvement s'étend autant ? Des facs ferméesA Lyon-II, d'où est partie la contestation étudiante sur la précarité après la tentative de suicide, devant le Crous, d'un étudiant de 22 ans, l'université envisageait ...